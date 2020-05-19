Российские пропагандисты утверждают, что вооружение поставлено на временно оккупированную территорию из-за якобы "угрозы наступления" подразделений ООС

Командование Вооруженных сил РФ под видом логистического обеспечения перебросило на Донбасс более десяти танков, восемь бронированных боевых машин и три вагона боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР).

Согласно данным разведки, танки, боеприпасы и боевые машины были доставлены на Донбасс еще на прошлой неделе.

"На прошлой неделе с территории России через не контролируемые Украиной участки границы в оккупационные подразделения доставлены три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до 30 автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов", – сообщил представитель Минобороны.

В ГУР также отметили, что российские пропагандисты объясняют поставку оружия на временно оккупированную территорию якобы "угрозой наступления" подразделений Объединенных сил в конце мая.

Как ранее сообщал Фокус:

За первые три месяца 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.