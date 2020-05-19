Зеленский сменил начальника "Альфы" СБУ
2020-05-19 18:14:00
Центр спецопераций "А" возглавил Сергей Дусик
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №188 назначил Сергея Дусика начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов Службы безопасности Украины (ЦСО "А", или "Альфа").
"Назначить Дусика Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", – говорится в тексте указа.
Другим указом №187/2020 Зеленский уволил с этой должности Александра Устименко, который возглавлял "Альфу" с 2015 года.
ЦСО "А" – отдельное подразделение Службы безопасности Украины. Ее сотрудники выполняют задачи по пресечению террористических актов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступников, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.
Как ранее сообщал Фокус:
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