На въездах в Кременец установили полицейские посты

В Тернопольской области из-за роста количества инфицированных коронавирусом ограничили въезд в город Кременец. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Отмечается, что с целью нераспространения коронавируса на въездах в Кременец установили полицейские посты. Они будут работать ежедневно с 7 до 22 часов.

В полиции уточняют, что в город будут пропускать только автомобили граждан, зарегистрированных в Кременце, тех кто там работает, а также спецтранспорт, который обеспечивает важные сферы жизнедеятельности.

Движение других транспортных средств будет осуществляться в обход Кременца. В городе организованы патрули, которые следят за соблюдением требований карантина.

Как ранее сообщал Фокус: