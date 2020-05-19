Пропуская способность кабины – до 500 человек в час

На харьковском предприятии Zotti создали кабину для дезинфекции людей от вирусов в течение 5 секунд. Об этом сообщает Укринформ.

Пропуская способность кабины – до 500 человек в час.

Кабина представляет собой форму туннеля, то есть, открыта с обеих сторон. При входе туда, человека окутывает водяная пыль – дезинфицирующий туман. Насос под высоким давлением превращает раствор дезинфицирующей жидкости в пар, который заполняет все пространство и очищает не только от пыли, но и от микробов и вирусов. Обработка длится всего пять секунд, при этом человек остается совершенно сухим.

"Подобные кабины сейчас, в период карантина, используются в разных странах мира – от Турции до Китая. Мы позаимствовали только идею, но насытили ее собственными новациями. К примеру, у нас установлен датчик температуры тела, и при слишком высоком показателе включается предупреждающая красная подсветка. Также имеется бесконтактный дезинфектор для рук, есть система оповещения готовности кабины к очередной дезинфекции, установлен поддон для сбора отработанной жидкости", – рассказали разработчики.

Такие кабины могут быть установлены в помещениях и на улице, а также на станциях транспорта.

Отметим, по мнению экспертов из Всемирной организации здравоохранения, распыление дезинфицирующих средств может принести больше вреда, чем пользы. Одна из худших идей – опрыскивание не только улиц или помещений, но и людей.

Как ранее сообщал Фокус:

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