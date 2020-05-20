Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом

Президент утверждает, что год назад людей в Украине умирало больше, чем сейчас, несмотря на эпидемию коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал членов своей команды и правительство Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. Об этом президент заявил на пресс-конференции.

"Замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с СOVID-19. И я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Возьмите статистику. Даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению – мы одни из лучших. Потому что сделали все вовремя", – сказал Зеленский.

Он добавил, что год назад людей в Украине умирало больше, чем сейчас, даже, несмотря на эпидемию коронавируса.

"Статистика такая – возьмите март и апреля 2019 и сравните с мартом и апрелем 2020 года. Количество летальных случаев в стране в целом. И что вы увидите. На тысячу людей в 2020 году, что в марте, что в апреле, меньше летальных случаев, чем в 2020 году, несмотря на короанавирус. Вот такое у нас не очень плохое правительство", – заявил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 20 мая в Украине подтверждено 19 230 случаев COVID-19, 5595 человек выздоровели, 564 умерли.