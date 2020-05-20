Статистика коронавируса в Украине на 20 мая: 354 новых случаев инфицирования

5955 пациентов выздоровели, в частности 1544 медработника

По состоянию на утро 20 мая в Украине подтверждено 19 230 случаев COVID-19, 5595 человек выздоровели, 564 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 354 новых случая.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.

Заболели 1376 детей и 3757 медиков. На амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медработников. Госпитализировано 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 27 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

Из 564 умерших от болезни – 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В целом 5955 пациентов уже выздоровели, в частности 1544 медработника.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

Винницкая обл. - 766 (425 выздоровели)

Волынская обл. - 676 ​​(168 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 849 (116 выздоровели)

Донецкая обл. - 133 (48 выздоровели)

Житомирская обл. - 583 (230 выздоровели)

Закарпатская обл. - 922 (216 выздоровели)

Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1246 (539 выздоровели)

г. Киев - 2410 (306 выздоровели)

Киевская обл. - 1261 (218 выздоровели)

Кировоградская обл. - 450 (332 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (23 выздоровели)

Львовская обл. - 1136 (225 выздоровели)

Николаевская обл. - 264 (98 выздоровели)

Одесская обл. - 792 (86 выздоровели)

Полтавская обл. - 265 (213 выздоровели)

Ровенская обл. - 1217 (412 выздоровели)

Сумская обл. - 164 (100 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1089 (647 выздоровели)

Харьковская обл. - 836 (176 выздоровели)

Херсонская обл. - 172 (132 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 280 (73 выздоровели)

Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2796 (710 выздоровели)

Черниговская обл. - 115 (41 выздоровел).

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 19 мая в Украине было подтверждено 18 876 случаев COVID-19, 5632 человек выздоровели, 548 умерли.