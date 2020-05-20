Статистика коронавируса в мире на 20 мая: в США за сутки 20 тыс. новых случаев заражения

Общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 897 567 человек

По состоянию на утро 20 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 897 567 человек, из которых 323 285 скончались и 1 688 619 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 1 528 568 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Россия – 299 941 человек. За ней следуют Бразилия – 271 885, Великобритания – 250 138, Испания – 232 037.

По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 91 921 человек. В Великобритании умерло 35 422 пациентов с коронавирусом, в Италии – 32 169, во Франции – 28 025, в Испании – 27 778.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в США – 20,2 тысяч. Вслед за США идет Бразилия – 16,5 тыс. новых инфицированных. В России подтверждено 9,2 тыс. новых случаев заражения.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 19 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 805 005 человек, из которых 318 554 скончались и 1 787 539 выздоровели. .