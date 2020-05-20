На Донбассе после угроз боевиков ранен украинский военный

Недавно ЛДНР привели свои войска в боевую готовность и угрожали Киеву наступлением

Боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала текущих суток, ранен один военный.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в среду вечером.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

В ходе обстрелов российские наемники применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что оккупанты обстреляли позиции военных ВСУ неподалеку Павлополя, Песков, Старогнатовки, Каменки, Богдановки, Красногоровки, Орехово, Шумов, Пивденного, Крымского.

"Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств дали оккупационным подразделениям достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность", – говорится в сообщении.

На всех трех участках разведения сил и средств при этом режим "тишина" соблюдался.

Как ранее сообщал Фокус: