Украина созывает заседание ТКГ из-за обвинений ВСУ в обстрелах энергетической инфраструктуры

Украинская сторона обратилась к спецпредставителю председателя ОБСЕ

Украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ по поводу ложного обвинения ВСУ в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.

Об этом сообщил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

"С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициирует проведение в безотлагательном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции", – сказал Резников.

По его словам, украинская сторона обратилась к спецпредставителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой сообщить представителю делегации РФ Бориса Грызлова о данной инициативе.

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