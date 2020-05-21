Карта Украины без Крыма была показана 13 апреля в выпуске новостей "ТСН" в сюжете про "Обвал цен"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеочередную проверку телеканала "1+1" из-за показа в эфире карты Украины без оккупированного Россией Крыма. Проверка будет проведена после окончания карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что о проведении проверки попросила Служба безопасности Украины.

Карта Украины без Крыма была показана 13 апреля в выпуске новостей "ТСН" в сюжете про "Обвал цен".

"Национальный совет на заседании 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" (логотип "1+1") по лицензии на многоканальное вещание в сети МХ-1. Телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в выпуске новостей показали карту Украины без Крыма со ссылкой на карту, опубликованную на интернет-странице энергетической европейской биржи Nord Pool Spot.

Как отмечается, по результатам проверки Национальный совет примет законодательно обоснованное решение.

Отметим, что в указанном ролике от "1+1", загруженном на Youtube программы "ТСН", в сюжете не показана карта.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве в одном из гипермаркетов продавались школьные дневники, на которых карта Украины изображена без полуострова Крым.