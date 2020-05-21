День вышиванки в Антарктиде: полярники поздравили украинцев словами песни "Два кольори"

Команда антарктической экспедиции прочла по очереди строки из известного произведения

Украинские полярники, которые сейчас находятся на станции "Академик Вернадский" присоединились к многочисленным флешмобам, посвященным Дню вышиванки и продекламировали песню "Два кольори" авторства Дмитрия Павличко. Ролик полярники выложили на официальную страницу Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Где бы вы не были, следует помнить, что у нас, украинцев, есть свои прекрасные традиции",- обратились к соотечественникам ученые.

Свое исполнение песни члены 25-й Украинской арктической экспедиции посвятили памяти повара Василия Омеляновича. Который, по предварительным данным, 8 мая покончил с собой из-за семейных проблем.

Песня "Два кольори" была написана в 1964 году. Первым ее исполнил оперный певец Анатолий Мокренко. Популяризовала произведение знаменитая Квитка Цисык, джазовая и оперная певицы, дочь эмигрантов, получившая "Оскар" и "Золотой Глобус".

Как ранее писал Фокус:

В 2018 году в Обухове (Киевская область) был организован самый массовый детский танец в вышиванках.