В Запорожье вспышка сальмонеллеза: 12 человек госпитализированы
2020-05-22 17:15:00
За несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном буфете
В Запорожье у 12 человек зафиксировали сальмонеллез. Их госпитализировали в местную больницу.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
За несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном буфете.
"Проводится исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Также опрашивают и обследуют контактных лиц. Проводится заключительная дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", – говорится в сообщении.
Острая кишечная инфекция чаще всего попадает в организм человека с зараженной пищей или водой, говорят в ЦОЗ.
Инфекция может находиться в сырой и плохо термически обработанной пищи животного происхождения.
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