В Одессе разобрали завалы дома, обрушившегося 18 мая

В результате проишествия были повреждены три квартиры

ГСЧС завершила разбор завалов частично обрушившегося дома по улице Торговой в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

ГСЧС заявляли, что в результате проишествия были повреждены три квартиры. В момент обрушения жильцов не было дома.

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Сообщалось, что здание – памятка архитектуры 1890 года постройки.

Дом, где произошло обрушение, соседствовал с бывшими банями советской постройки, снесенными недавно компанией "Некст Джен девелопмент". Она намерена возвести там "многофункциональный центр".

Как ранее сообщал Фокус:

В результате обвала жилого дома в Одессе никто не пострадал. Причиной обвала могло стать смещение грунта.