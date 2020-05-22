В Одессе разобрали завалы дома, обрушившегося 18 мая
2020-05-22 22:55:00
В результате проишествия были повреждены три квартиры
ГСЧС завершила разбор завалов частично обрушившегося дома по улице Торговой в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
ГСЧС заявляли, что в результате проишествия были повреждены три квартиры. В момент обрушения жильцов не было дома.
Сообщалось, что здание – памятка архитектуры 1890 года постройки.
Дом, где произошло обрушение, соседствовал с бывшими банями советской постройки, снесенными недавно компанией "Некст Джен девелопмент". Она намерена возвести там "многофункциональный центр".
Как ранее сообщал Фокус:
- В результате обвала жилого дома в Одессе никто не пострадал. Причиной обвала могло стать смещение грунта.
- Кроме того, 22 мая в Одессе произошло еще одно обрушение фасада и крыши двухэтажного жилого дома. В аварийном доме проживает 35 человек. Теперь отселят пятерых жильцов еще двух квартир, которые примыкают к развалившейся галерее.
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