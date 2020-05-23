Четыре эвакуационных рейса доставили в Украину более 500 человек, - ГПСУ

Прибывшие пассажиры прошли процедуру температурного скрининга и согласились на самоизоляцию

Четыре эвакуационных авиарейса из США, Эстонии, Казахстана и Туниса доставили в Украину более 500 пассажиров, сообщает в субботу, 23 мая Госпогранслужба.

Специальные и чартерные рейсы прибыли из Сиэтла, Таллинна, Тараза и Туниса.

Как отметили в Госпогранслужбе, все пассажиры прошли процедуру температурного скрининга, ни один из них не имел повышенной температуры тела.

"Все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильное приложение", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд из Украины 19,2 тысяч граждан.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.