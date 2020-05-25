На Донбассе ликвидированы двое боевиков, еще двое – ранены

Потерь среди украинских военных не зафиксировано

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Были применены артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным разведки, украинские военные уничтожили двух российских оккупантов и, по меньшей мере, двух ранили.

Обстрелы боевиков велись с окраины Каменки по направлению оккупированной Васильевки. Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, обстрелы зафиксировані также у Красногоровки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовки.

Недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты из минометов 120 мм и 82 мм выпустили 13 мин. Возле Орехового зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. А неподалеку Новолуганского боевики выпустили 30 снарядов со ствольной артиллерии и 26 минометных боеприпасов.

Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус: