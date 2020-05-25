Вирус уничтожил легкие. В Кременчуге женщина вылечилась от COVID-19, но умерла от его последствий

Последние тесты на коронавирус у больной были отрицательными

В Кременчуге скончалась женщина, которую месяц лечили от COVID-19. Анализы показали выздоровление от коронавируса, но болезнь нанесла непоправимый вред ее легким. Об этом сообщается на сайте Кременчугского горсовета.

"В инфекционном отделении скончалась женщина, которую почти месяц инфекционисты, пульманолог и анестезиологи пытались спасти от осложнений COVID-19. Последние результаты ПЦР-исследований на COVID-19 были отрицательными, но вирус практически уничтожил ее легкие", – сказал начальник городского управления здравоохранения Максим Середа.

На сегодняшний день в Кременчуге зарегистрировано 106 случаев заболевания, 93 человека уже выписаны, шестеро пациентов лечатся в стационарных отделениях (трое – в Кременчуге, один – в Полтаве, двое – в Киеве). На самоизоляции находится 61 человек. Всего с начала эпидемии в Кременчуге на самоизоляции находилось 846 человек.

В стационарных отделениях городских больниц с диагнозом пневмония находятся 19 пациентов, у одного из них тяжелое течение болезни, у него подтвержден диагноз COVID-19.

В городе начала работу ПЦР-лаборатория, которая с 23 мая выполняет все исследования на COVID-19. За минувшие выходные проведено 36 таких исследований, одно из них дало положительный результат.

Как ранее сообщал Фокус:

24 апреля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина может стать пятой страной в мире, в которой запустят массовую диагностику на антитела к коронавирусу – ИФА-тестирование.