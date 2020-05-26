Украинцам за электричество будут приходить две платежки

Одна за использование электричества, вторая – за транспортировку

Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует разделение тарифа на электроэнергию для населения на поставку и транспортировку.

Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок и эти услуги должны предоставлять разные компании", – говорит Тарасюк.

Отметим, такая же практика введена на рынке газа с января 2020 года.

На то время премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа.

Как ранее сообщал Фокус:

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт*ч электроэнергии в месяц.

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство нашло решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое на следующую зиму.

