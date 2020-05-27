В Чернигове ветеран АТО с протезом ноги "наказал" водителя маршрутки за отказ в льготном проезде
2020-05-27 16:59:00
Участники инцидента встретились на конечной остановке маршрутки
В Чернигове водитель маршрутного такси отказался бесплатно везти ветерана войны на Донбассе Владислава Шатило. Спустя сутки ветеран пришел поговорить с водителем и произошла драка.
Видео опубликовал у себя в Facebook друг бойца Александр Тарнавский, который также является участником боевых действий.
"Вчера моему товарищу Владиславу Шатило, потерявшему на войне ногу, отказали в бесплатном проезде, гарантированном законом. Кроме того, водитель начал унижать Владислава при пассажирах и размахивать своим удостоверением участника боевых действий в Ираке", – пишет Тарнавский.
Внимание! Ненормативная лексика!
Спустя сутки участники инцидента встретились на конечной остановке маршрутки. Водитель оправдывался и заверял, что он такой же, как и участники войны на Донбассе, и якобы хорошо их понимает, так сам сам принимал участие в боевых действиях.
"Все закончилось неудачной попыткой водителя поговорить с Владиславом по-мужски. "Беседа" проходила исключительно между водителем и парнем с протезом, никто посторонний не вмешивался. Уже после прекращения съемки, водитель выбежал полуобнаженный и начал кричать нецензурную брань, за которую ответить не смог. В конце концов убежал в неизвестном направлении, оставив автобус открытым", — написал Тарнавский.
Видео самой драки на ролике отсутствует, но в его конце видно, что водитель стоит в разорванной кофте и с ранами на лице.
Как ранее сообщал Фокус:
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