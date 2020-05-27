Розничные цены на автогаз в Украине превысили 10 гривен за литр
2020-05-27 20:20:00
Цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп/л
В среду, 27 мая, в Украине розничные сети АЗС повысили стоимость сжиженного газа еще на 10-50 копеек за литр, что привело к росту средней цены автогаза по Украине на 14 коп. – до 10,01 грн/л.
Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95.
Так, консолидированная сеть Привата, владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 8 коп/л – до 9,42 грн/л. В Одесской области группа увеличила цены сразу на 40 коп/л – с 9,3 до 9,7 грн/л. В остальных регионах цены подняли на 10-30 коп/л.
На станциях WOG цена в среднем выросла на 10 коп/л – до 10,86 грн/л. На столичных АЗС этой же сети – 10,78 грн/л.
БРСМ-Нафта, KLO и Авантаж повысили цены на 15-20 коп/л. Автотранс – на 25 коп/л.
В целом за прошлую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп/л (на 10,8%) – до 9,55 грн/л.
По данным Консалтинговой группы А-95, за прошедшую неделю оптовые цены на СУГ выросли на 14%, до 16 800 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 57% (на 6030 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 18% (на 1,65 грн/л).
Как ранее сообщал Фокус:
- В апреле крупнейшие украинские сети АЗС дали согласие на инициативу Антимонопольного комитета снизить цены на топливо.
- В конце апреля средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 13 коп/л, до 8,84 грн/л.