Первые 50 камер автоматической фиксации нарушений ПДД начнут работу 1 июня

Все они установлены в Киеве и Киевской области

1 июня в 00:01 заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом напомнил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем камеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ – за счет местных бюджетов. Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости, написал Геращенко.

Со временем (еще в этом году) система начнет фиксировать и другие нарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки, стоянки, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, по тротуарами или пешеходными дорожками, выезд на полосу встречного движения.

Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости более чем на 20 км/ч (2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора "Каскад").

Размер штрафа: 255 грн – если скорость превышена не более, чем на 50 км/ч и 510 грн – при более грубом нарушении.

Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течении 10 банковских дней с момента получения постановления.

К ответственности привлекается:

лицо на которое зарегистрировано ТС, или надлежащий пользователь, указанный владельцем в Едином государственном реестре транспортных средств (услуга доступна в онлайн-сервисе «Электронный кабинет водителя»);

руководитель юридического лица или определенное им должностное лицо;

тот, кто ввез авто на территорию Украины (гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства).

О факте фиксации нарушения можно узнать:

с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;

на официальных сайтах МВД или Нацполиции;

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от пограничников при пересечении границы.

Штраф нужно оплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в силу.

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