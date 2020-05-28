В Киевской БСП – вспышка коронавируса: заразились 20 медиков
2020-05-28 20:50:26
Вспышка произошла в отделении кардиологии. Его оперативно продезинфицировали и закрыли
Четверо сотрудников Киевской Больницы скорой помощи (БСП) с коронавирусом лежат на госпитализации. Еще 16 – находятся на самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе БСП.
В медучреждении говорят, что вспышка коронавируса произошла в отделении кардиологии. После оперативной дезинфекции его закрыли.
Двое сотрудников (врач-кардиолог и санитарка) лежат в Александровской больнице. Еще двое госпитализированы по месту проживания в Черниговской области.
Что касается 16 сотрудников БСП, которые находятся на самоизоляции, то он работают в отделениях травматологии, политравмы и во все том же отделении кардиологии. У некоторых из них при подтвержденном COVID-19 нет никаких симптомов заболевания.
"Тестирование сотрудников больницы проводится согласно показаниям и без ограничений. Применяются как экспресс-тесты, так и ПЦР-тесты", – отмечают в БСП.
Также в больнице добавили, что к ним приходят в пациенты с разными диагнозами и иногда они могут параллельно болеть COVID-19. Поэтому для них выделили специальную зону, где их лечат по диагнозу, который стал причиной направления в БСП.
"При первой же возможности (по состоянию здоровья) пациентов перенаправляют в профильное инфекционное медучреждение", – добавили в БСП.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
- По состоянию на утро 28 мая, за минувшие сутки в стране обнаружили 477 новых случаев болезни. При этом, 24 мая прирост составил 259 случаев COVID-19. 26 мая был зафиксирован 321 случай коронавируса, 25 мая – 339.
- 19 мая главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что Украина еще находится на "плато" заболеваемости. 27 мая он заявил, что, по прогнозам Миздрава, 22 июня впервые не будет зафиксировано новых случаев заражения в стране.