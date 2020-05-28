В Киевской БСП – вспышка коронавируса: заразились 20 медиков

Вспышка произошла в отделении кардиологии. Его оперативно продезинфицировали и закрыли

Четверо сотрудников Киевской Больницы скорой помощи (БСП) с коронавирусом лежат на госпитализации. Еще 16 – находятся на самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе БСП.

В медучреждении говорят, что вспышка коронавируса произошла в отделении кардиологии. После оперативной дезинфекции его закрыли.

Двое сотрудников (врач-кардиолог и санитарка) лежат в Александровской больнице. Еще двое госпитализированы по месту проживания в Черниговской области.

Что касается 16 сотрудников БСП, которые находятся на самоизоляции, то он работают в отделениях травматологии, политравмы и во все том же отделении кардиологии. У некоторых из них при подтвержденном COVID-19 нет никаких симптомов заболевания.

"Тестирование сотрудников больницы проводится согласно показаниям и без ограничений. Применяются как экспресс-тесты, так и ПЦР-тесты", – отмечают в БСП.

Также в больнице добавили, что к ним приходят в пациенты с разными диагнозами и иногда они могут параллельно болеть COVID-19. Поэтому для них выделили специальную зону, где их лечат по диагнозу, который стал причиной направления в БСП.

"При первой же возможности (по состоянию здоровья) пациентов перенаправляют в профильное инфекционное медучреждение", – добавили в БСП.

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).

По состоянию на утро 28 мая, за минувшие сутки в стране обнаружили 477 новых случаев болезни. При этом, 24 мая прирост составил 259 случаев COVID-19. 26 мая был зафиксирован 321 случай коронавируса, 25 мая – 339.