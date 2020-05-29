Пояркову вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому
2020-05-29 13:19:00
Дело расследуют с октября 2019 года
Служба безопасности Украины вручила обвинительный акт ведущему, блогеру Сергею Пояркову в рамках дела об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Действительно, обвинительный акт Пояркову вручили", – сказано в сообщении.
Дело направлено в суд.
Сам Поярков говорит, что дело расследуют с октября 2019 года якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление. "Не может пародия рассматриваться как преступление", – сказал Поярков, передает "Детектор медиа".
29 января Шевченковский суд Киева, избирая меру пресечения, отпустил Пояркова под личное обязательство.
Поводом стала одна из пародий Пояркова, опубликованная в ютубе. В ней блогер вспоминал Владимира Зеленского, пародируя лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.
"Потому что если что-то у тебя не получится, мы найдем твою пятую точку. Если ты, падло, будешь д*очить на украинскую землю, то мы тебя радикально на куски порвем", – говорит на видео Поярков.
Как ранее сообщал Фокус:
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27 декабря 2019 года в эфире "Прямого" Сергей Поярков на протяжении получаса грубо высказывался в адрес президента Зеленского. Поярков ведет авторскую программу "Поярков news". В ее выпуске от 27 декабря он назвал Зеленского "маленьким зеленым чмом", а его отца – "тупым". Тогда Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой".
- После визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.