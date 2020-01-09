Ведущий "Прямого" назвал Зеленского "чмом": теперь телеканал проверит Нацсовет

Ранее в эфире "Прямого" телеведущий Сергей Поярков грубо высказывался в адрес президента Зеленского

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой". Об этом сообщает "Укринформ".

По словам первого заместителя председателя Нацсовета Ольга Герасимюк, к ним поступило обращение с жалобой на действия и слова телеведущего канала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

"Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания", – сказала Герасимюк.

По мнению члена Нацсовета Сергея Костинского, вопрос довольно политический, так как касается персонально президента Украины.

"Сюжет, я считаю, недостойный. Такое давать в эфир нельзя. Но у нас есть определенная практика, которая использовалась последние пять лет. И она исходила из того, что Национальный совет никогда не адвокатирует публичных лиц и тем более не адвокатирует, не защищает президента Украины", – сказал Костинский.

В то же время Герасимюк считает, что медиарынку необходимо подать сигнал о недопустимости подобных вещей.

По ее мнению, ведущий должен соблюдать журналистскую этику и не имеет профессионального права подавать такой пример в информационном пространстве.

В итоге члены Нацсовета проголосовали: пять голосов "за", двое воздержались. Таким образом приняв решение о внеплановой выездной проверке телеканала "Прямой".

Стоит напомнить, что 27 декабря 2019 года в эфире "Прямого" художник и телеведущий Сергей Поярков на протяжении получаса грубо высказывался в адрес президента Зеленского.

На телеканале, который связывают с Петром Порошенко, Поярков ведет авторскую программу "Поярков news". В ее выпуске от 27 декабря он назвал Зеленского "маленьким зеленым чмом", а его отца – "тупым".

"Нам надо, чтобы наш президент, зараза, относился к нашим певцам и активистам с уважением, а не быковал, как маленькое ссыкливое чмо", – заявил ведущий "Прямого".

"Мы избрали невоспитанное зеленое чмо. И нам с вами его воспитывать", – говорил Поярков.

"Если не будете исполнять мою команду – там все написано! Вы – моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!", – кричал телеведущий.

"Я понимаю, что у Зеленского папа тупой. Криворогий профессор кислых щей... Можно ли представить, что в какой-либо стране папа президента пойдет его защищать, как обоссавшуюся в песочнице девочку?", – такими словами Поярков оценил интервью Александра Семеновича Зеленского "Стране".

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Окружной административный суд Киева отказался приостановить решение Национального совета по вопросам телерадиовещания, который отказался продлевать лицензии пяти компаниям, вещающим под логотипом "112 Украина".