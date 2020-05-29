Перестрелка в Броварах: полиция разыскивает 5 авто, введен план "Перехват"

2020-05-29 14:00:00

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Полицейские задержали 11 человек

Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план "Перехват".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников события. Сейчас задержаны 11 человек.

Пресс-служба полиции сообщает, что разыскиваются 5 автомобилей, в которых скрылись с места стрельбы участники инцидента.

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По факту стрельбы следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

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