В полиции назвали компании, из-за которых в Броварах произошла перестрелка

Ранее мэр Броваров рассказывал, что на существующий маршрут Бровары – Киев недавно зашла новая компания – это якобы и накалило ситуацию, которая позже вылилась в перестрелку

Мэр Броваров Игорь Сапожко на фоне перестрелки в городе рассказал, что на существующий маршрут Бровары – Киев недавно зашла новая компания. Это якобы и вылилось в прозошедшую ситуацию.

Нацполиция Киевской области, со своей стороны, уточняет, что речь идет о броварской компании "Союзавто" и киевской "Евроавтоальянс", которые обслуживали мартшруты 701 и 706 соответственно.

Сапожко также писал, что все межгородские маршруты утверждает КГГА, а власти Броваров неоднократно обращались к главе области и начальнику управления инфраструктуры КОГА по поводу утверждения нового экспресс-маршрута из Торгмаша к Лесной через Окружную дорогу. "Все обращение проигнорировали", – сетует Сапожко.

"Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый день", – добавил он.

Всего полиции удалось задержать 24 участика перестрелки: 11 на месте происшествия и еще 13 в Винницкой и Житомирской областях. По факту перестрелки открыто три уголовных дела.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка между перевозчиками.

Арсен Аваков также заявил, что перестрелка может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.