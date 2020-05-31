Статистика коронавируса в Украине на 31 мая: выросло число новых случаев

2020-05-31 10:57:20

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В Украине за минувшие сутки подтвердили 468 новых случаев коронавируса (сутки назад - 393). Всего заразились 23 672 человека. Из них 9538 - выздоровели, 708 - умерли. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

С начала пандемии заболели 1712 детей и 4542 медиков. Всего нуждались в госпитализации 7265 человек (в том числе 282 ребенка и 849 медиков). Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 278 пациентам, в том числе одном ребенку и 25 медикам.

Среди выздоровевших - 2322 медработники и 644 ребенка. 35 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая обл. - 993 (555 выздоровели)
  • Волынская обл. - 908 (257 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 739 (416 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1189 (405 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 444 (252 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1402 (818 выздоровели)
  • г. Киев - 2985 (648 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1573 (394 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 511 (400 выздоровели)
  • Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1669 (409 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 293 (154 выздоровели)
  • Одесская обл. - 888 (216 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 270 (247 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1713 (871 выздоровел)
  • Сумская обл. - 168 (141 выздоровел)
  • Тернопольская обл. - 1169 (908 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1066 (360 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. - 444 (233 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 402 (308 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3349 (928 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 167 (63 выздоровели).

карта распространения коронавируса на 21 мая

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Житомирской, Львовской, Харьковской и Черновицкой областях (более 40). Наибольшее число выздоровевших выявлено в Харьковской области (118).

Как ранее сообщал Фокус:

 

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