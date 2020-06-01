Суд арестовал 20 участников перестрелки в Броварах, — Аваков

Далее правоохранители планируют объявить подозрения организаторам перестрелки

Суд избрал меру пресечения уже 20 фигурантам дела о перестрелке в Броварах Киевской области. Их отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

По его словам, двум фигурантам дела объявили подозрение заочно, до задержания. Далее планируют объявить подозрения организаторам перестрелки.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко заявлял, что правоохранителям уже известны фамилии заказчиков, которые стояли за перестрелкой в Броварах.

По его словам, по ним уже ведется оперативная работа.

"В интересах следствия не стал бы называть фамилии, но я могу сказать, что они нам известны. Лица, которые организовали молодых людей и титушек, нам понятны и им будут предъявлены подозрения", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что перестрелка может быть связана с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов перевозок.