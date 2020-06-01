В Киеве женский монастырь закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

2020-06-01 13:59:00

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Коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц

В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре зафиксировали вспышку коронавируса, обнаружили 26 инфицированных. 

Об этом сообщил мэр Киева Витлиай Кличко на брифинге.

По его словам за последние сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе – 23 больных.

"Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц", – сказал мэр.

В течение выходных госпитализировали 8 монахинь.

Монастырь закрыли на карантин и сейчас там проводят дезинфекцию.

Как ранее сообщал Фокус:

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