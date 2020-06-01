В Киеве женский монастырь закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
2020-06-01 13:59:00
Коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц
В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре зафиксировали вспышку коронавируса, обнаружили 26 инфицированных.
Об этом сообщил мэр Киева Витлиай Кличко на брифинге.
По его словам за последние сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе – 23 больных.
"Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц", – сказал мэр.
В течение выходных госпитализировали 8 монахинь.
Монастырь закрыли на карантин и сейчас там проводят дезинфекцию.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры.
- Также в Александровскую больницу, по данным СМИ, был госпитализирован наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Раньше он сдавал тест на коронавирус, но его результаты не сообщали. В пресс-службе лавры сообщили, что он находился в обычной палате, а температура была в пределах нормы.
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