Отстраненного из-за перестрелки в Броварах главы полиции Винницы назначили советником Клименко

В отношении остальных работников полиции Винницкой области служебное расследование продолжается

Отстраненного главу полиции Винницкой облати Юрия Педоса назначили советником главы Нацполиции Игоря Клименко.

Об этом сообщает Укринформ.

"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа", – сказал Клименко.

По его словам, в отношении остальных работников полиции Винницкой области, которые в пятницу, 29 мая, были отстранены после событий в Броварах, "служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже докажем".

Отметим, по словам главы МВД Арсена Авакова, в разборке в Броварах участвовали около 100 человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, в другая группа прибыла из столицы на трех микроавтобусах из Киева.

Полиция уже установила лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.

"Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирования надо делать", – сказал Аваков.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что перестрелка может быть связана с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов перевозок.

Как сообщили в МВД, одна из сторон конфликта привезла "титушек" из Винницкой области. Впоследствии главу Винницкой областной полиции уже отстранили, а его зама – начальника криминальной полиции – уволили.