В Киеве из-за угрозы взрыва перекрыт мост Метро
2020-06-01 14:41:00
Красная ветка метро работает в ограниченном режиме
Мост Метро в Киеве перекрыли из-за сообщения о заминировании.
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает Громадське.
К ним поступило сообщение о заминировании от неизвестного мужчины, который сейчас находится там. На место уже выехала оперативная группа, проводится проверка.
Сообщение о заминировании моста поступило от неизвестного человека, заявившего, что он находится на мосту Метро и может подорвать его в любой момент. Возле мужчины стоит пакет, в котором находится предмет похожий на газовый баллон. От него к руке минера протянут провод. При этом на лицо мужчины надета медицинская маска.
В пресс-службе метрополитена сообщили, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 сентября 2019 года бывший военнослужащий Алексей Белько остановил свой автомобиль на середине столичного моста Метро и угрожал взорвать его. Внятных требований при этом он не выдвигал.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что попросит суд взять на поруки Белько.
- 9 января 2020 года суд продлил арест Белько до 16 февраля.
- 20 января Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро Алексею Белько. Вместо содержания под стражей будет госпитализация в психиатрическом учреждении, где исключается его опасное поведение в рамках досудебного расследования.