В Киеве из-за угрозы взрыва перекрыт мост Метро

Красная ветка метро работает в ограниченном режиме

Мост Метро в Киеве перекрыли из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает Громадське.

К ним поступило сообщение о заминировании от неизвестного мужчины, который сейчас находится там. На место уже выехала оперативная группа, проводится проверка.

Сообщение о заминировании моста поступило от неизвестного человека, заявившего, что он находится на мосту Метро и может подорвать его в любой момент. Возле мужчины стоит пакет, в котором находится предмет похожий на газовый баллон. От него к руке минера протянут провод. При этом на лицо мужчины надета медицинская маска.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

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