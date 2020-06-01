В IKEA пока не могут назвать точную дату возобновления работы онлайн-магазина в Украине (Обновлено)
2020-06-01 18:27:00
В компании решают технические проблемы
Онлайн-магазин IKEA, который специализируется на продаже мебели и товаров для дома, возобновит работу в Украине примерно до 8 июня. В настоящее время компания решает технические проблемы.
Об этом изданию The Page сообщили в "IKEA Украина".
"Сейчас совершить покупки нельзя. В частности и в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает в течение недели", – сообщили в компании.
Там добавили, что примерно до 8 июня будет возобновлена возможность делать заказы и доставлять товары клиентам.
Обновление:
В свою очередь, как пишет УНИАН со ссылкой пресс-службу IKEA, шведская компания пока не готова назвать конкретную дату полного восстановления работы украинского интернет-магазина.
"Обращаем ваше внимание на то, что информация, распространенная сегодня украинскими СМИ о работе интернет-магазина ИКЕА, не является окончательной или достоверной. IKEA продолжает упорно работать над расширением своих мощностей, чтобы удовлетворить высокий спрос на товары в Украине, который значительно превысил наши самые смелые ожидания. Однако пока мы не готовы назвать конкретную дату полного восстановления работы магазина. Обязательно будем держать вас в курсе любой новой информации", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 мая шведская компания IKEA запустила онлайн-продажи своей продукции в Украине.
- 25 мая IKEA сообщила о временном прекращении приема новых заказов в украинском интернет-магазине. "Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые", – сказали в компании.
- Компания IKEA пояснила, что уровень цен на ее товары, предложенные при запуске онлайн-магазина в Украине (14 мая), был обусловлен такими факторами: объемами, импортными пошлинами, колебаниями валютного курса, транспортными расходами, текущими рыночными условиями. Так в пресс-службе компании ответили на вопрос издания The Page, почему на украинском сайте цены на ряд категорий товаров существенно выше, чем в Польше и России.
- IKEA планирует открыть магазин площадью 30 тыс. кв. м. в новом ТРЦ "Лесной" в Киеве в начале 2020 года.