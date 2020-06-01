В IKEA пока не могут назвать точную дату возобновления работы онлайн-магазина в Украине (Обновлено)

В компании решают технические проблемы

Онлайн-магазин IKEA, который специализируется на продаже мебели и товаров для дома, возобновит работу в Украине примерно до 8 июня. В настоящее время компания решает технические проблемы.

Об этом изданию The Page сообщили в "IKEA Украина".

"Сейчас совершить покупки нельзя. В частности и в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает в течение недели", – сообщили в компании.

Там добавили, что примерно до 8 июня будет возобновлена возможность делать заказы и доставлять товары клиентам.

Читайте также: IKEA борется с перепродажей вещей на eBay с помощью сканирования покупателей

Обновление:

В свою очередь, как пишет УНИАН со ссылкой пресс-службу IKEA, шведская компания пока не готова назвать конкретную дату полного восстановления работы украинского интернет-магазина.

"Обращаем ваше внимание на то, что информация, распространенная сегодня украинскими СМИ о работе интернет-магазина ИКЕА, не является окончательной или достоверной. IKEA продолжает упорно работать над расширением своих мощностей, чтобы удовлетворить высокий спрос на товары в Украине, который значительно превысил наши самые смелые ожидания. Однако пока мы не готовы назвать конкретную дату полного восстановления работы магазина. Обязательно будем держать вас в курсе любой новой информации", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: