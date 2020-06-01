"Минера" на мосту Метро помогла задержать служебная собака
2020-06-01 21:37:00
В спецоперации были задействованы 300 полицейских
"Минера", который в понедельник, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве, помогла задержать служебная собака.
Об этом написал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook.
По его словам, у злоумышленника-псевдоминера 1988 года рождения, уроженца Киево-Святошинского района, не было ни военного опыта, ни оружия, ни взрывчатки, а сугубо ее муляж из баллонов, земли, проводов и пульта управления.
"Животное и стрельба в воздух отогнали его от большого чемодана с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали", – отметил Шевченко.
По его словам, учитывая возможные угрозы, в спецоперации были задействованы снайперы, полицейские лодки и бронетехника – всего 300 полицейских.
Кстати, после задержания мужчины все станции метро заработали в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня мост Метро в Киеве перекрыли из-за сообщения о заминировании. В пресс-службе метрополитена сообщили, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".
- В 15.20 полиция Киева заявила, что минер моста Метро в Киеве задержан.