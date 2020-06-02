Статистика коронавируса в Украине на 2 июня: количество новых случаев заметно снижается

30 мая в ЦОЗ говорили о 393 новых зараженных, 31-го – о 468, а вчера, 1 июня, было 340 новых случая. Сегодня же медики отчитались о 328 новых инфицированных

По состоянию на утро 2 июня в Украине с начала эпидемии зафиксировано 24 340 случаев инфицирования коронавирусом при 727 летальных исходах. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

За сутки по Украине коронавирус подхватили 328 людей. Вылечились от COVID-19 в общей сложности 10 078 человек. 30 мая в ЦОЗ говорили о 393 новых зараженных, 31-го - о 468, а вчера, 1 июня – о 340 новых случаях.

Также сообщает, что COVID-19 заболели 4682 медика (3805 из них сейчас находятся на амбулаторном лечении, 877 – на госпитализации). Еще 26 медиков подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 36 медиков умерли от коронавируса, 2428 – выздоровели.

Всего в Украине методом ПЦР-тестирования проверили 371 668 образцов, а методом ИФА – 15 615 образцов (один тест рассчитан сразу на нескольких людей).

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Ровенской (53), Житомирской (34) и Львовской (34) областях.

Статистика коронавируса по регионам:

Черновицкая - 3410 заболевших (34 заболевших за сутки);

Киев - 3071 (28);

Ровенская - 1823 (53);

Львовская - 1734 (34);

Киевская - 1623 (23);

Ивано-Франковская - 1442 (22);

Закарпатская - 1216 (10);

Тернопольская - 1180 (4);

Харьковская - 1105 (22);

Винницкая - 1029 (24);

Днепропетровская - 943 (1);

Волынская - 942 (10);

Одесская - 896 (0);

Житомирская - 776 (34);

Кировоградская - 516 (2);

Хмельницкая - 458 (4);

Запорожская - 450 (3);

Черкасская - 411 (5);

Николаевская - 294 (0);

Полтавская - 271 (1);

Черниговская - 188 (11);

Херсонская - 178 (0);

Сумская - 173 (3);

Донецкая - 164 (1);

Луганская - 47 (0).

Как ранее сообщал Фокус:

С 1 июня в Украине начнется третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.