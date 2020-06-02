Статистика коронавируса в Украине на 2 июня: количество новых случаев заметно снижается

2020-06-02 09:41:18

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30 мая в ЦОЗ говорили о 393 новых зараженных, 31-го – о 468, а вчера, 1 июня, было 340 новых случая. Сегодня же медики отчитались о 328 новых инфицированных

По состоянию на утро 2 июня в Украине с начала эпидемии зафиксировано 24 340 случаев инфицирования коронавирусом при 727 летальных исходах. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

За сутки по Украине коронавирус подхватили 328 людей. Вылечились от COVID-19 в общей сложности 10 078 человек. 30 мая в ЦОЗ говорили о 393 новых зараженных, 31-го - о 468, а вчера, 1 июня – о 340 новых случаях.

Также сообщает, что COVID-19 заболели 4682 медика (3805 из них сейчас находятся на амбулаторном лечении, 877 – на госпитализации). Еще 26 медиков подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 36 медиков умерли от коронавируса, 2428 – выздоровели.

Всего в Украине методом ПЦР-тестирования проверили 371 668 образцов, а методом ИФА – 15 615 образцов (один тест рассчитан сразу на нескольких людей). 

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Ровенской (53), Житомирской (34) и Львовской  (34)  областях.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Черновицкая - 3410 заболевших (34 заболевших за сутки);
  • Киев - 3071 (28);
  • Ровенская - 1823 (53);
  • Львовская - 1734 (34);
  • Киевская - 1623 (23);
  • Ивано-Франковская - 1442 (22);
  • Закарпатская - 1216 (10);
  • Тернопольская - 1180 (4);
  • Харьковская - 1105 (22);
  • Винницкая - 1029 (24);
  • Днепропетровская - 943 (1);
  • Волынская - 942 (10);
  • Одесская - 896 (0);
  • Житомирская - 776 (34);
  • Кировоградская - 516 (2);
  • Хмельницкая - 458 (4);
  • Запорожская - 450 (3);
  • Черкасская - 411 (5);
  • Николаевская - 294 (0);
  • Полтавская - 271 (1);
  • Черниговская - 188 (11);
  • Херсонская - 178 (0);
  • Сумская - 173 (3);
  • Донецкая - 164 (1);
  • Луганская - 47 (0).

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