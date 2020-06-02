Статистика коронавируса в Украине на 2 июня: количество новых случаев заметно снижается
2020-06-02 09:41:18
30 мая в ЦОЗ говорили о 393 новых зараженных, 31-го – о 468, а вчера, 1 июня, было 340 новых случая. Сегодня же медики отчитались о 328 новых инфицированных
По состоянию на утро 2 июня в Украине с начала эпидемии зафиксировано 24 340 случаев инфицирования коронавирусом при 727 летальных исходах. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
За сутки по Украине коронавирус подхватили 328 людей. Вылечились от COVID-19 в общей сложности 10 078 человек. 30 мая в ЦОЗ говорили о 393 новых зараженных, 31-го - о 468, а вчера, 1 июня – о 340 новых случаях.
Также сообщает, что COVID-19 заболели 4682 медика (3805 из них сейчас находятся на амбулаторном лечении, 877 – на госпитализации). Еще 26 медиков подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 36 медиков умерли от коронавируса, 2428 – выздоровели.
Всего в Украине методом ПЦР-тестирования проверили 371 668 образцов, а методом ИФА – 15 615 образцов (один тест рассчитан сразу на нескольких людей).
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Ровенской (53), Житомирской (34) и Львовской (34) областях.
Статистика коронавируса по регионам:
- Черновицкая - 3410 заболевших (34 заболевших за сутки);
- Киев - 3071 (28);
- Ровенская - 1823 (53);
- Львовская - 1734 (34);
- Киевская - 1623 (23);
- Ивано-Франковская - 1442 (22);
- Закарпатская - 1216 (10);
- Тернопольская - 1180 (4);
- Харьковская - 1105 (22);
- Винницкая - 1029 (24);
- Днепропетровская - 943 (1);
- Волынская - 942 (10);
- Одесская - 896 (0);
- Житомирская - 776 (34);
- Кировоградская - 516 (2);
- Хмельницкая - 458 (4);
- Запорожская - 450 (3);
- Черкасская - 411 (5);
- Николаевская - 294 (0);
- Полтавская - 271 (1);
- Черниговская - 188 (11);
- Херсонская - 178 (0);
- Сумская - 173 (3);
- Донецкая - 164 (1);
- Луганская - 47 (0).
Как ранее сообщал Фокус:
- С 1 июня в Украине начнется третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- По состоянию на 1 июня в Украине 5 областей и Киев не соответствуют всем необходимым критериям, чтобы иметь возможность перейти ко второму этапу смягчения карантина.