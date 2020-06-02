Работник Минздрава заразился коронавирусом

"Какое-то количество людей будет отправлена ​​на самоизоляцию", говорит Максим Степанов

Работник аппарата Министерства здравоохранения заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Маким Степанов на брифинге.

"Вчера в министерстве, в аппарате министерства, был выявлен первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Сразу был обнаружен круг лиц, с которыми контактировал этот работник, было определено количество этих людей", – сказал Степанов.

По его словам, будут проведены соответствующие проверки, чтобы все были протестированы.

"Какое-то количество людей будет отправлена ​​на самоизоляцию. Все так, как установлено нашими алгоритмами, как происходит на любом другом предприятии или в организации", – добавил глава Минздрава.

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