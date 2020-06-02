Работник Минздрава заразился коронавирусом
2020-06-02 10:11:00
"Какое-то количество людей будет отправлена на самоизоляцию", говорит Максим Степанов
Работник аппарата Министерства здравоохранения заболел коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил глава Минздрава Маким Степанов на брифинге.
"Вчера в министерстве, в аппарате министерства, был выявлен первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Сразу был обнаружен круг лиц, с которыми контактировал этот работник, было определено количество этих людей", – сказал Степанов.
По его словам, будут проведены соответствующие проверки, чтобы все были протестированы.
"Какое-то количество людей будет отправлена на самоизоляцию. Все так, как установлено нашими алгоритмами, как происходит на любом другом предприятии или в организации", – добавил глава Минздрава.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 1 июня в Украине начнется третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- По состоянию на 1 июня в Украине 5 областей и Киев не соответствуют всем необходимым критериям, чтобы иметь возможность перейти ко второму этапу смягчения карантина.