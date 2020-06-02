"Мы не знаем, что будет с деньгами клиентов". В НБУ призвали не превращать Укрпочту в "недобанк"

В Нацбанке говорят, что законопроект (№2788-д) о разрешении "Укрпочте" проводить банковские операции – опасная идея и ее реализация только навредит клиентам. Об этом заявил руководитель Офиса правления регулятора Арсен Макарчук, сообщает UBR.

По его словам, такая идея красивая только на бумаге, но на практике – слишком рисковая и затратная для государства.

Как говорит Макарчук, преобразование Укрпочты в банк навредит тем, для кого оно затевается, – обычным гражданам, которые будут пользоваться услугами "недобанка".

"Почта не будет иметь банковской лицензии, будет работать без надсмотра, не будет соблюдать банковских нормативов и правил. НБУ не сможет гарантировать возврат денег вкладчикам почтового оператора. Мы не знаем, что будет с деньгами, которые "Укрпочта" будет собирать у клиентов. Никто не проконтролирует переразмещение этих средств на депозитах других банков или в гособлигациях", – говорит он.

Марчук говорит, что "Укрпочта" будет предоставлять банковские услуги вместе с ведением иной деятельности в пределах одного баланса. Это означает, что "за счет средств обычного вкладчика почта будет закупать для продажи стиральный порошок".

Нацбанк также считает, что существует "риск отмывания денег".

"Вряд ли работники почтовых отделений имеют достаточно опыта и навыков для проверки своих клиентов. В селах люди проводят простые операции и несут низкий риск противозаконных операций. Но не придут ли однажды в отделение "Укрпочты" "волки в овечьих шкурах?!" – сказал Марчук.

Кроме того, по его словам, существует проблема с защитой отделений "Укрпочты" и перевозкой ценностей. Банки придерживаются стандартов хранения и инкассации наличных денег. Закон не распространяет эти нормы на "Укрпочту".

Напомним, 19 мая Рада в первом чтении разрешила Укрпочте предоставлять финансовые услуги.

Отметим, в соответствии с законопроектом, Укрпочта получит возможность: открывать и обслуживать почтовые счета; проводить расчетные операции; выпускать и обслуживать платежные карты; проводить валютообменные операции; привлекать средства физических и юридических лиц; заниматься инкассацией.

Почтовый вклад по своим базовым характеристикам будет приравнен к обычному банковскому депозиту, а сама почта станет участником фонда гарантирования вкладов физических лиц. Привлеченные деньги Укрпочта сможет разместить в виде депозитов в других банках, планируется также передача свободных ресурсов по агентским соглашениям для кредитования через сеть банков-агентов.

Почтовые счета можно будет использовать для любых клиентских операций, в том числе – получать заработную плату.

В колонке для Фокуса экономист Алексей Кущ считает, что более эффективным было бы создание украинского почтово-сберегательного холдинга, объединяющего "Укрпочту" и "Ощадбанк" в единое целое. По его мнению, приблизительно через 3-5 лет такой почтово-банковский холдинг мог бы занять существенную часть рынка вкладов населения и безналичных расчетов, а также увеличить долю внутренних и международных отправлений, а его акции стали бы надежным инструментом для размещения активов негосударственных пенсионных фондов.

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