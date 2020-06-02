Система работает. В МВД поделились результатами видеофиксации нарушений ПДД

Буквально за сутки количество превышений скорости сократилось на 40%, отмечают у Авакова

Видеофиксация нарушений ПДД начинает приносить положительные результаты. Об это в Facebook пишет замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, в понедельник за 9 часов работы (с 00:00 до 9:00) система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима, а на следующий день за тот же период времени количество нарушений составило уже 10 469, т.е. на 40% меньше.

"Это означает, что вероятность совершения ДТП, связанного с нарушением водителем скоростного режима, также снизилась", – делает вывод Геращенко.

1 июня официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.

Глава МВД Арсен Аваков также рассказал, что за первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области зафиксировали 35 762 происшествия, из них отработали – 5620.

Самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.

А самым "настойчивым" нарушителем был BMW – он проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/ч. Соответственно водитель получит три штрафа.

Со списком мест, где установлены камеры, а также с максимальной разрешенной скоростью на конкретном участке можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов, которые были включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2015 году.

Система фиксации нарушений ПДД появится в Киеве за счет частных компаний. Весь проект обойдется в $24 млн. Вложенные средства частникам вернут после того, как систему введут в эксплуатацию и она начнет показывать результаты.