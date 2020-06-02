Для удобства пассажиров маломобильных групп в подземке работает служба сопровождения

В Киеве на станциях метро "Лукьяновская" и "Сырец" протестировали тактильные полосы для маломобильных пассажиров. Также там продолжаются ремонтные работы: в вестибюле и на платформе хотят обустроить навигацию и заменить входные двери.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Валентин Осипов, передает КГГА.

"Сейчас 13 станций столичной подземки – безбарьерные. Там можно воспользоваться лифтами или подъемниками. В прошлом году завершилась реконструкция станции "Святошин". Это был пилотный проект не только капитального ремонта, но и обустройство лифтового подъемника на станции образца 70-х годов", – рассказал он.

Осипов отметил, что для удобства пассажиров маломобильных групп в подземке работает служба сопровождения. Воспользоваться службой можно, оставив предварительно заявку.

В настоящее время идет подготовка необходимой документации для проектов внедрения программы доступности для маломобильных на станциях "Арсенальная" и "Университет".

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