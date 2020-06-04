В работе Приват24 произошел сбой

Процессинг, сеть банкоматов, оплата картами и интернет-оплата работают в нормальном режиме

4 июня в работе сервиса Приват24 произошел сбой.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Друзья, авторизация в Приват24 и звонки в контакт-центр банка временно недоступны. Неудобства в ближайшее время будут устранены нашими специалистами", – сказано в сообщении.

Отметим, при попытке зайти в личный кабинет, появляется ошибка 504 или "ошибка сервера". Так же не работают инструменты для бизнеса.

В Приватбанке сообщили, что процессинг, сеть банкоматов, оплата картами и интернет-оплата работают в нормальном режиме.

Как ранее сообщал Фокус: