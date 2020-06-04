В Киеве открыли спортшколы и бассейны
Разрешается также проведение спортивных соревнований
В Киеве, в рамках смягчения карантина, возобновили работу спортшколы и бассейны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Пускать в учреждения физкультуры будут из расчета 1 человек на 10 кв.м. (зал для индивидуальных занятий) и 1 человек на 5 кв.м. (зал для групповых занятий). При этом, в последнем случае в группе должно быть не более 10 человек.
Сотрудники и посетители обязательно должны быть в масках и респираторах.
Также разрешено проведение массовых тренировок и спортивных соревнований, но принимать в них участие смогут не более 50 человек.
Бассейны открываются как для учебно-тренировочных групп, так и для индивидуального посещения. Занятия в них будут проводиться при условии соблюдения норм одновременного пребывания на одной дорожке.
Перед началом или во время тренировок посетителям должны будут мерить температуру.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- На днях Кабмин разрешил с 5 июня полноценную работу ресторанов и внутренние авиаперелеты.