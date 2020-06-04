В Тернополе все новые случаи коронавируса за сутки – у медиков

Коронавирус обнаружили у 6 медицинских работников подстанции Тернопольского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

За последние сутки в Тернополе заражение коронавирусом выявили у шести человек.

Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

"COVID-19 обнаружили и подтвердили лабораторно с помощью ПЦР-систем у 6 медицинских работников подстанции Тернопольского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", – сказано в сообщении.

Всего с начала эпидемии в городе подтвердили 132 случая COVID-19. 89 жителей Тернополя выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада 17 марта принял закон, согласно которому предусмотрены 300% надбавки медикам, привлеченным к борьбе с коронавирусом. Однако выплати проходили с большими задержками.