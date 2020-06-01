В перестрелке в Броварах участвовали сотрудники четырех охранных фирм
Замминистра МВД Сергей Гончаров, сотрудники этих охранных фирм неоднократно принимали участие в массовых беспорядках
В перестрелке в Броварах принимали участие сотрудники четырех охранных фирм Киева.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Замминистра МВД Сергей Гончаров, сотрудники этих охранных фирм неоднократно принимали участие в массовых беспорядках. МВД аннулировало лицензии этих фирм.
"Следователи Национальной полиции Украины, в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области. Приказами Министерства от 05.06.2020 полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", – сказал Гончаров.
Как ранее сообщал Фокус:
- Около 7 утра 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что перестрелка может быть связана с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов перевозок.
- Как сообщили в МВД, одна из сторон конфликта привезла "титушек" из Винницкой области. Впоследствии главу Винницкой областной полиции отстранили, а его зама – начальника криминальной полиции – уволили.
- Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что следствие уже вышло на заказчиков, но не стал называть их фамилии.