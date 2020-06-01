Во Львовской области карантин продлили до 12 июня

В области фиксируют стабильно высокие цифры госпитализированных с коронавирусом

Во Львовской области карантинные ограничения продлили еще на неделю – до 12 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в области фиксируют стабильно высокие цифры госпитализированных с коронавирусом.

"Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мер речь не идет", – отметил он.

По этой причине на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций комиссия приняла решение продлить карантин в области до 12 июня.

Как отметил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, за последние 7 дней наблюдается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

"Мы имеем заполненность коек – почти 23%, а количество проведенных ПЦР-тестов на 100 тыс. населения – 27. Общий показатель инцидентности 16 (по Львову 32,1, по области 10,2) не позволяет нам смягчать карантинные меры во Львовской области", – рассказал он.

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