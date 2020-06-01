В Ровенской области в масштабном ДТП погибли четыре человека
Авария произошла с участием трех легковушек и грузовика
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и грузовика, в результате которого погибли четыре человека, включая ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Авария произошла в воскресенье, 7 июня, около 18:44.
"7 июня в 18:44 на автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ровенского района произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом. Вследствие ДТП четыре человека из них один ребенок погибли на месте происшествия. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали всех погибших", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля Chevrolet Aveo. Кроме того, получил повреждения водитель Audi.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщал Фокус:
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