В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и грузовика, в результате которого погибли четыре человека, включая ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла в воскресенье, 7 июня, около 18:44.

"7 июня в 18:44 на автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ровенского района произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом. Вследствие ДТП четыре человека из них один ребенок погибли на месте происшествия. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали всех погибших", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля Chevrolet Aveo. Кроме того, получил повреждения водитель Audi.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал Фокус:

30 мая в Харькове полицейский за рулем автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль патрульной полиции. Погибли два человека, еще трое получили травмы.