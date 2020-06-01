В Украине с 10 июня заработают базы отдыха, но не везде

В Минздраве заявили, что открытие баз будет зависеть от эпидемиологической обстановки

В Украине базы отдыха возобновят свою работу с 10 июня, согласно плану страны по выходу из карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его словам, не все базы отдыха в стане откроются одновременно, в некоторых регионах все будет зависеть от эпидемической обстановки.

"Согласно с нашим планом выхода с карантина, следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, установленных Министерством здравоохранения. Они все уже есть на сайте Минздрава, все могут с ними ознакомиться", – сказал он.

Также Степанов подчеркнул, что из-за адаптивного карантина отдельные регионы могут позже возобновить работу баз отдыха.

"Что касается конкретного расположения базы отдыха, в зависимости от региона, вы знаете, что у нас на территории страны действует адаптивный карантин и при достижении показателей, которые действуют на территории той или иной области, если есть возможность перехода в следующий этап, то есть этап, в котором предусмотрено открытие баз отдыха, то в таком случае они начинают работать", – добавил глава Минздрава.

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