Ткаченко продает свою долю акций Одесской киностудии

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в ближайшее время продаст свою долю в акционерном обществе "Одесская киностудия". По его словам, он делает это "во избежание конфликта интересов".

Об этом он сказал в интервью Левому берегу.

Министр не стал раскрывать детали, но подчеркнул, что переговоры по продаже находятся на финальной стадии. Имя покупателя он пока не назвал.

"В ближайшее время. И это не будет "слепой траст". Очевидно, что это будет сделано корректно. Для меня важно, чтобы человек, который будет заниматься будущим киностудии, делал там кино, занимался развитием киностудии. Вообще, с киностудиями, на мой взгляд, стоит уже давно разобраться", – сказал Ткаченко.

Он добавил, что уже давно не управляет пока еще принадлежащими ему акциями.

"Я хоть владею долей акций Одесской киностудии, но с прошлого года ею не управляю. Она находится в управлении другой компании", – сказал Ткаченко.

На вопрос, почему он ранее продал половину свой доли киевскому застройщику Андрею Вавришу, министр сообщил, что "застройка бывает разной".

"Можно говорить о домах, а можно – о современном медийном комплексе, в котором будут снимать фильмы, потому что с того времени, как строилась киностудия – самая первая в бывшем СССР – много чего изменилось и есть современные технологии. Нужны разные инструменты для того, чтобы там снимали современное кино и сериалы", – сказал Ткаченко.

В настоящее время 50% плюс одна акция киностудии принадлежит государству в лице Министерства культуры, 25% – компании Ткаченко "Новая киностудия", еще 25% – ООО "Медиа коворкинг".

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