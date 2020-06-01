Проректора университета в Киеве поймали на взятке в 224 тысяч гривен
Проректор требовал деньги за содействие в получении документов для въезда на территорию Украины восьми иностранцам путем оформления приглашений на учебу
Правоохранители задержали проректора по международным связям одного из университетов Киева при получении взятки в сумме 224 тысячи гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Проректор требовал деньги за содействие в получении документов для въезда на территорию Украины восьми иностранцам путем оформления приглашений на учебу.
Задержали мужчину во вторник 9 июня прямо в университете после получения денег.
Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины, передает пресс-служба полиции.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 июня во время получения 300 тыс грн неправомерной выгоды был задержан руководтель одного из директоратов Министерства образования и науки.
- 15 мая правоохранители задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета за получение взятки от частного предпринимателя.
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4 июня следственное управление Нацполиции проводило обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.