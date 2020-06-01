Появились новые обстоятельства: суд продлил расследование по делу Гандзюк до 29 июля

Печерский районный суд Киева продлил расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк до 29 июля. Это сделано из-за появления новых обстоятельств в деле.

Об этом заявил прокурор в деле Гандзюк Андрей Сенюк, пишет hromadske

По его словам, данное решение было принято судом 11 июня. А сегодня, 12 июня, суд рассмотрит ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения подозреваемому Владиславу Мангеру.

"В связи с новыми возникшими обстоятельствами, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. 11 июня оно было восстановлено. 11 июня подозреваемому Мангеру вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей без права на внесение залога. Сегодня Печерский районный суд будет рассматривать данное ходатайство", – сказал Сенюк.

Также он отметил, что решение о продлении расследования относится и к другому подозреваемому – Алексею Левину. При этом детали "новых обстоятельств" прокурор не назвал. Он только указал, что выявленные факты свидетельствуют о рисках, связанных с необходимостью изменения меры пресечения.

Левина правоохранители задержали 24 января. Он скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургас. 22 февраля, суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в Украину. 16 марта Болгария экстрадировала его в Украину.

По делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину, а также его соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеслав Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.