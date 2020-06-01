Появились новые обстоятельства: суд продлил расследование по делу Гандзюк до 29 июля
Cуд рассмотрит ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения подозреваемому Владиславу Мангеру
Печерский районный суд Киева продлил расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк до 29 июля. Это сделано из-за появления новых обстоятельств в деле.
Об этом заявил прокурор в деле Гандзюк Андрей Сенюк, пишет hromadske
По его словам, данное решение было принято судом 11 июня. А сегодня, 12 июня, суд рассмотрит ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения подозреваемому Владиславу Мангеру.
"В связи с новыми возникшими обстоятельствами, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. 11 июня оно было восстановлено. 11 июня подозреваемому Мангеру вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей без права на внесение залога. Сегодня Печерский районный суд будет рассматривать данное ходатайство", – сказал Сенюк.
Также он отметил, что решение о продлении расследования относится и к другому подозреваемому – Алексею Левину. При этом детали "новых обстоятельств" прокурор не назвал. Он только указал, что выявленные факты свидетельствуют о рисках, связанных с необходимостью изменения меры пресечения.
Левина правоохранители задержали 24 января. Он скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургас. 22 февраля, суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в Украину. 16 марта Болгария экстрадировала его в Украину.
По делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину, а также его соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеслав Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.
- В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.