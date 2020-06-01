Боевики у Пищевика ранили украинского военного, – штаб ОС
Бойцу оперативно предоставили первую медицинскую помощь и эвакуировали его в медицинское учреждение
Сегодня, 13 июня, на Донбассе, в ходе очередного обстрела, боевики ранили украинского военного у Пищевика. Об этом сообщает штаб ОС.
Бойцу оперативно предоставили первую медицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. О его состоянии здоровья в штабе не сообщают.
Всего за прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня. В утренней сводке говорилось о еще одном раненном украинском военном.
Также в штабе сообщили, что за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили двоих и ранили по меньшей мере троих боевиков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.
- Такая реакция РФ связана с тем, что с 9 июня переселенцы с Донбасса будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
- "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", – сказал по этому поводу Грызлов.