Боевики у Пищевика ранили украинского военного, – штаб ОС

Бойцу оперативно предоставили первую медицинскую помощь и эвакуировали его в медицинское учреждение

Сегодня, 13 июня, на Донбассе, в ходе очередного обстрела, боевики ранили украинского военного у Пищевика. Об этом сообщает штаб ОС.

Бойцу оперативно предоставили первую медицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. О его состоянии здоровья в штабе не сообщают.

Всего за прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня. В утренней сводке говорилось о еще одном раненном украинском военном.

Также в штабе сообщили, что за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили двоих и ранили по меньшей мере троих боевиков.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.

Такая реакция РФ связана с тем, что с 9 июня переселенцы с Донбасса будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.