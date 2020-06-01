На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
13 июня украинские воины уничтожили троих и ранили по меньшей мере двух боевиков
На Донбассе 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще двое – получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись вблизи Луганского, Крымского, Попасной, Троицкого, Пищевика, Новозвановки и Катериновки.
13 июня украинские воины уничтожили троих и ранили по меньшей мере двух боевиков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.
- Такая реакция РФ связана с тем, что с 9 июня переселенцы с Донбасса будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
- "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", – сказал по этому поводу Грызлов.