В зоне влияния циклонов. В Украине объявлено штормовое предупреждение
В предстоящий понедельник ожидаются грозы, ливни и сильный ветер
В понедельник, 15 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз и ливней. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По прогнозам синоптиков, завтра большую часть страны накроют грозы с ливнями. В юго-восточных и северо-восточных регионах местами возможен град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.
По словам синоптика Натальи Диденко, завтра Украина окажется в зоне влияния циклонов.
"Украина завтра – в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами. Разве что на востоке без существенных осадков. И не забываем, что вот эти летние грозы могут провоцировать шквалы и град", – пишет синоптик в Facebook.
Также отмечается, что в течение завтрашнего дня температура воздуха будет варьироваться от 25 до 28 градусов тепла, в Днепре и близлежащих районах до 30 градусов, а на западе будет от 20 до 27 градусов.
В Киеве 15 июня ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и температурой воздуха от 25 до 28 градусов тепла.
Как ранее сообщал Фокус:
- Метеорологическое лето в 2020 году Киеве началось 5 июня с опозданием в три недели. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
- Согласно прогнозу Укргидрометцентра на июнь, средняя месячная температура будет колебаться в пределах 18-22 градусов тепла (в горах — 14-15 градусов тепла), что на 1-1,5 градусов выше нормы.